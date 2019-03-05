Укрзализныця в этом году планирует получить 40 вагонов с шумоизоляционным покрытием для пола вместо линолиума и красных ковров. Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Проанонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них – сплошное шумоизоляционное покрытие для пола», - написал он в Facebook.

Кравцов объяснил, что ковры не меняют сразу во всех вагонах из-за высокой цены.

«Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая. Но первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) получим уже в марте», - заверил он.

Там есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров.