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Генеральное консульство России в Одессе направило ноту Министерству иностранных дел Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера Neyma. Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на посольстве РФ в Украине.

«Официальных документов по танкеру (от украинской стороны) мы не получили. Генеральное консульство РФ в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ответ пока не получен.

Как сообщал ForUm, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Экипаж задержанного судна отпустили. По данным СБУ, моряки не нарушали законы Украины.

30 июля судно было арестовано.  
ForUm

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