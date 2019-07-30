На территории оккупированного Крыма хватает питьевой воды для нужд населения.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире Прямого.

«К сожалению, где-то месяц назад идея о том, что воду подавать на Крым была озвучена, в том числе, как любят у нас говорить, «у Зеленского». Это была официально озвучена идея. И здесь надо сказать, что Меджлис со своей стороны, министерство со своей стороны – мы объясняли и говорили, что, смотрите, гуманитарной составляющей водоснабжения на Крым нет», - сказал Грымчак.

Он отметил, что по полученным данным, питьевой воды в Крыму для населения хватает «с головой».

«Не хватает для военной базы Российской Федерации и для промышленного производства. Но это не проблема Украины, а это проблема оккупационной власти. Такая же ситуация с электроэнергетикой и такая же ситуация на сегодняшний день и с железнодорожным сообщением», - подчеркнул замминистра.

Напомним, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды и электричества в Крым.