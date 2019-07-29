Генпрокурор Юрий Луценко 31 июля вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева.

«Приеду в среду приму объективное решение», - сказал он в комментарии Громадському.

Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.

По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко заявил, что Горбатюк к нему не обращался.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде.