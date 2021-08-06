Из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 УПК Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения, обвиняемых в совершении особо тяжких насильственных преступлений против участников Революции Достоинства 7 августа 2021 могут освободить из-под стражи, сообщил Офис генпрокурора.

«Прокурорами Офиса генпрокурора осуществляется поддержание публичного обвинения в уголовном производстве в отношении двух участников преступной организации, которые обвиняются в незаконном похищении 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их истязании, а также в умышленном убийстве похищенного Юрия Вербицкого, по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

Относительно обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года.

Обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля 2021 поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля 2021, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным.

В тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых меры пресечения, в котором поставил вопрос об их дальнейшем содержании под стражей.

Несмотря на то, что ст. 186 УПК Украины предусмотрено безотлагательное рассмотрение таких ходатайств, но не позднее 72 часов, судом назначено следующее судебное заседание только на 21 июля 2021 года.

В то же время, 21 июля 2021 коллегия судей, не рассматривая указанное ходатайство, приняла решение, которым, несмотря на наличие постановления Киевского апелляционного суда об определении подсудности в данном уголовном производстве за Белоцерковским районным судом и установленный Уголовным процессуальным кодексом запрет споров о подсудности между судами, направила уголовное производство в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду. Фактически же дело направлено в Киевский апелляционный суд только 26 июля 2021.

В дальнейшем постановлением Киевского апелляционного суда от 4 августа 2021 констатирована беспочвенность поднятого Белоцерковским городским судом вопроса об изменении подсудности и дело возвращено в указанный суд для продолжения судебного разбирательства.

5 и 6 августа 2021 председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021, прокурором и представителями потерпевших заявленные ходатайства о проведении дополнительного автораспределения для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено.

Очередная дата судебного заседания не определена.

Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны.

В ОГП отмечают, что обвиняемые в данном уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске, в том числе один из обвиняемых скрывался на протяжении почти 6 лет, используя с этой целью поддельные документы.

Кроме того, уже находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

Учитывая изложенное, Офис Генерального прокурора призывает к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства, в частности, императивно определенных сроков совершения процессуальных действий.

Напомним, за совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, к уголовной ответственности пока привлечено 16 лиц, в отношении 7 из них дела рассматриваются судами, в том числе по 2 заочно (in аbsеntiа), 9 человек объявлены в розыск, один человек приговорен к 9 годам лишения свободы.