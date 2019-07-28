Власти Северной Кореи (КНДР) в субботу, 27 июля, освободили российский траулер «Сянхайлинь-8», на котором находились 17 членов экипажа. Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Как сообщается, вечером субботы российское судно отошло от причала Вонсан и направилося в сторону Сокчо (Южная Корея), где на берег сойдут двое членов экипажа, которые являются южнокорейцами.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники задержали российский траулер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту. Причиной задержания пограничники КНДР назвали незаконное пересечение границы. Как утверждают моряки, северокорейцы остановили судно в 53 милях от берега - это почти 100 км.

К слову, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году.