также в разделеМир
Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе 9
Арестованного в Москве Навального госпитализировали 20
Ушел из жизни российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза 32
Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 17
Священники в Москве пустили в храм протестующих, которые убегали от силовиков 24
В Нью-Йорке произошла стрельба: есть жертвы 21
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово 42
Джонсон назвал ЕС условие для соглашения о Brexit 55
В Подмосковье разбился самолет, двое погибших 33
На акции протеста в Москве задержали уже около 170 человек 29
На протестах в Москве начались первые задержания 83
В Москве задержали оппозиционера Яшина 48
Франция обвинила РФ в шпионаже за иностранными спутниками 32
На Филиппинах произошло два землетрясения: есть жертвы 19
Аномальная жара в Европе угрожает леднику в Гренландии 37
Британский медиарегулятор оштрафовал кремлевский телеканал RT 40
Западная Европа страдает от рекордной жары 19
Названа соцсеть, наиболее опасна для психического здоровья молодежи 53

Власти Северной Кореи (КНДР) в субботу, 27 июля, освободили российский траулер «Сянхайлинь-8», на котором находились 17 членов экипажа. Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Как сообщается, вечером субботы российское судно отошло от причала Вонсан и направилося в сторону Сокчо (Южная Корея), где на берег сойдут двое членов экипажа, которые являются южнокорейцами.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники задержали российский траулер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту. Причиной задержания пограничники КНДР назвали незаконное пересечение границы. Как утверждают моряки, северокорейцы остановили судно в 53 милях от берега - это почти 100 км.

К слову, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
14
Теги