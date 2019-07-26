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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств Харьковской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и ее вывоз для дальнейшей реализации.

Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском. Во время следственных действий изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен, специнструмент для заготовки леса-кругляка. Задержаны также шесть грузовых автомобилей.

Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму ущерба, нанесенного экологии региона. Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса). Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые возможно «крышевали» незаконные сделки.

Спецоперация проходила во взаимодействии с Главным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области при содействии Государственной экологической инспекции.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила масштабные хищения древесины в Киевской области и на Закарпатье.
ForUm

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