Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области блокировали незаконную реализацию лесосырья должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия «Ясинянское Лесоохотничье хозяйство».

По данным СБУ, служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляли несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах. Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающем хозяйствам.

Во время санкционированных следственных действий на территориях госпредприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки.

Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использования труда неоформленных работников.

По предварительной информации в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. гривен «прибыли». Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.

Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.