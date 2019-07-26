Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за приостановки поставок горючего компанией Wexler. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус.

«Прочитал публичное заявление компании Wexler, которая поставляет в Украину дизель от российской госкомпании Роснефть, что они приостанавливают поставки дизеля в Украину через соответствующий трубопровод. Эти компании Роснефть-Wexler контролируют более 41% украинского рынка дизеля. Компания уже второй раз публично через Фейсбук объявляет о своих коммерческих планах, что тоже нетипично для трейдинга. Видимо, хотели, чтобы все услышали. Услышали», – написал он.

По мнению Геруса, учитывая, что ранее компания уже публично заявляла, что будет поставлять дизель, но поднимет цены, то видна определенная нестабильность такой публичной позиции. «Вероятно, поднять цены не удалось. Это, конечно, выбор компании, поставлять ли дизель. Но лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, не пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались избежать уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет», – подчеркнул он.

«Если трубопровод был выведен сомнительным способом из государственной собственности, то стоит хотя бы заплатить налог государству Украина. Ведь некоторые политики-бизнесмены еще недавно так горячо заявляли о заботе об украинском народе. А вот платить налоги в бюджет того же украинского народа почему-то не хочется. Вот такие они политики, будто бы из противоположных политических лагерей, которые вместе делают бизнес», – отметил Герус.

По его словам, к такому сценарию прекращения поставок власть также готова. «На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующие в украинские порты. В понедельник в 10 утра в Министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест. Именно импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки, будет происходить диверсификация (сегодня украинские НПЗ не могут производить существенно больше дизеля)», – подчеркнул представитель президента.

«Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплату налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками. Опция работать и платить налоги государству Украина, делать наше государство богаче и сильнее остается открытой. Опция попробовать злоупотребить монопольным положением, надеюсь, будет исследована Антимонопольным комитетом Украины», – подытожил он.

Напомним, 17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

25 июля один из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.