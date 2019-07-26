Пятый президент Петр Порошенко не исключает возможную утечку информации из материалов ГБР в адрес экс-заступника главы администрации Януковича Андрея Портнова, а также за пределы Украины — «в сторону Российской Федерации».

Об этом он заявил во время общения с журналистами после посещения ГБР, видео которого опубликовано в Facebook.

«Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает Государственное бюро расследования, в адрес господина Портнова и не только - мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что если ГБР не будет открывать производство против Портнова за заведомо неправдивое сообщение о преступлении, «мы будем искать правду по защите страны».

При этом политик отметил, что ни одного уголовного дела, «в котором бы фигурировал Порошенко», не существует.

Напомним, 25 июля пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.