Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ни разу не встречался с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет Украинская правда.

«Я лично ни разу не видела Портнова, вообще ни здесь, ни в принципе в своей жизни, если честно, как собственно и Роман Труба. Он об этом также неоднократно говорил», - ответила Иванова на вопрос журналиста о том, заезжает ли Портнов «в гости» в ГБР.

По ее словам, она не знает, откуда у Портнова информация о расследованиях, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

«Мы уже неоднократно говорили, что были определенные утечки (информации), и по этому поводу будет дана соответствующая правовая оценка и открыто соответствующее уголовное производство», - заявила Иванова.

Напомним, 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.

Всего таких производств 8.

Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал «десятки заявлений о преступлениях» против Порошенко.