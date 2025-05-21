Вечірній дайджест ForUa: вбивство Портнова, пожежа на Білоцерківській ТЕЦ, плани Путіна захопити Суми

Екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини до України

9 років тюрми за спалення трансформаторної підстанції на замовлення ФСБ

Росія наполегливо працює над тим, щоб знову стати проблемою для НАТО, – Рютте