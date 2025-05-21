Вечірній дайджест ForUa: вбивство Портнова, пожежа на Білоцерківській ТЕЦ, плани Путіна захопити Суми

21 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUa:
- Ексрадника Януковича Портнова застрелили поблизу Мадрида, — радіо Cadena SER. Джерела в поліції повідомляють, що йому 4 рази вистрілили в груди, і один раз в голову.
- Масштабна пожежа спалахнула на Білоцерківській ТЕЦ. Є загиблі — за попередніми даними, двоє. Пожежа сталася під час планових технічних робіт.
- Трамп дав зрозуміти європейським союзникам, що впевнений в перемозі росії, — Bloomberg. Під час телефонної розмови з представниками ЄС та Зеленським, Трамп повторював тези кремля.
- РФ почала атакувати Україну дронами-камікадзе, які автономно та самостійно обирають ціль для знищення. Вони здатні летіти до 100 км від фронту та не розрізняють військову ціль від цивільної. Можуть самі «бачити» цілі завдяки камерам і комп’ютерному зору. Працюють без GPS — їм не потрібна супутникова навігація, вони орієнтуються “на око”. Самостійно приймають рішення коли і куди вдарити.
- Україна пропонує ЄС план жорсткіших санкцій проти росії, поки США вагаються, — Reuters. Серед ініціатив — арешт російських активів та санкції проти деяких покупців російської нафти.
- США більше не наполягають на перемир'ї в Україні, — Bild.
- Немає ніяких ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться, — канцлер Німеччини Мерц.
- Суми повинні бути наші»: на нараді в Курській області у путіна закликали захопити Суми. "Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б Суми. Я думаю так. І з вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо" - сказав місцевий чиновник, а путін фактично підтвердив своє бажання контролювати українське місто.
- В Україні невдовзі планують скасувати «нештрафований» поріг у 20 км/год при перевищенні швидкості. Зараз водіїв не карають за порушення швидкісного ліміту в межах зазначеного діапазону. Ще одною новинкою має стати — заборона дрифту в населених пунктах. За це пропонується штрафувати на 8 500 грн. Повторне порушення — 17 000 грн із позбавленням прав.
- На відому блогерку Анну Алхім завели справу про державну зраду, — нардепка Наталія Піпа.
Автор: Галина Роюк