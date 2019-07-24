Директор Государственного бюро расследований Роман Труба надеется, что пятый президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в ГБР в четверг, 25 июля.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко – этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», - написал он в Телеграмм-канале.

В связи с этим Труба сделал несколько заявлений.

«Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР», - отметил он.

«Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать», - заявил Труба.

«Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», - резюмировал директор ГБР.

Как сообщал ForUm, в среду, 24 июля, Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.