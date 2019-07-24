также в разделеПолитика
Шуфрич: Мы потребуем признания выборов в 105-м избирательном округе недействительными 38
Рябошапка рассказал о первых шагах в должности генпрокурора 33
У Зеленского допустили отмену люстрации 39
Зеленский встретился с послами стран «Большой семерки» и ЕС 29
Франс Пресс: Медведчук вернулся на политическую арену в Украине 180
Золотарев: Ахметов проиграл Медведчуку в борьбе за политическое влияние 92
СМИ: Порошенко пришел в ГБР 83
Советник Зеленского: Кандидатов в премьеры больше, чем говорят в СМИ 43
Зеленский переназначил Демченко советником президента 32
В новой Раде будет более 20% женщин 25
Симоненко снова требует отменить запрет Компартии 32
Геращенко: Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет 59
Политолог Годный: Я вижу одну оппозицию в Украине - «Оппозиционную платформу – За жизнь» 46
Зеленский назвал претендента на пост генпрокурора 323
Президент Литвы поздравил Зеленского с победой «Слуги народа» 14
РФ упростила предоставление вида на жительство украинцам 248
Виктор Медведчук: Вопросами обмена должна заниматься официальная власть. Но пока результата нет. 23
Польша надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО 31

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба надеется, что пятый президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в ГБР в четверг, 25 июля.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко – этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», - написал он в Телеграмм-канале.

В связи с этим Труба сделал несколько заявлений.

«Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР», - отметил он.

«Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать», - заявил Труба.

«Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», - резюмировал директор ГБР.

Как сообщал ForUm, в среду, 24 июля, Порошенко пришел в Государственное бюро расследований. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5053 грн.
17
Теги