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Во всех храмах Амурской епархии Русской Православной Церкви молятся об упокоении детей, погибших в Хабаровском крае в ночь на 23 июля при пожаре в палаточном лагере.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Как сообщается на сайте Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата, по последним данным, жертвами трагедии стали 4 ребенка, еще 8 пострадали, из них 3 детей.

Пострадавшим на пожаре оказывается медицинская помощь. В больнице духовную поддержку родителям погибших от ожогов детей оказывал священник Ярослав Савицкий

«Я приехал в больницу, как только узнал о трагедии. В отделении были родители и близкие родственники детей. Они были в тяжелейшем состоянии, но мы немного поговорили. Вместе с некоторыми из родственников детей в молитвенной комнате мы отслужили молебен о здравии, я отдал им иконочки, которые привез с собой, они так и стояли с ними в руках.

После того как мы уехали из больницы, нам позвонила старшая сестра и сказала, что одна из девочек умерла. Пока мы возвращались, чтобы хоть как-то поддержать уже знакомых нам людей, в больнице умер четвертый ребенок, мальчик. Описать трудно, в каком страшном состоянии находились их родители» – рассказал отец Ярослав.

Он также сообщил, что 24 июля священники Амурской епархии совершат панихиду по погибшим детям на месте трагедии.

Также с 24 июля в Хабаровском крае объявлен 3-х дневный траур, а во всех храмах епархии молятся о жертвах трагедии.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля произошел пожар в несанкционированном палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Одна из возможных причин возгорания – обогреватели в палатках. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере, по данным МЧС региона, находилось 189 детей.
ForUm

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