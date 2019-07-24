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Славутицкий суд 23 июля избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в умышленном убийстве, - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 150 гривен, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Убийство произошло в публичном месте группой лиц из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

«Теперь, по решению суда, злоумышленник после внесения залога будет иметь возможность свободно передвигаться по городу, влиять на свидетелей. А главное - подвергать опасности других граждан», - подчеркнули в полиции.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 21 июня в Славутиче. Между местными жителями произошла драка, в результате – один человек нанес удар ножом в область шеи другому мужчине.
ForUm

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