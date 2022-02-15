Согласно данных Всемирного банка, сумма полученных личных денежных переводов в 2020 году достигла 648,64 миллиардов долларов США. И актуальность этой услуги ежегодно растет ввиду увеличения числа эмигрантов и тех, кто уезжает за границу на заработки. Эксперты Profee составили подборку наиболее популярных, безопасных и выгодных сервисов, которыми можно воспользоваться для перевода валюты в Украину.

Western Union

Системы международных денежных переводов пользуется популярностью во всем мире. Все что требуется от отправителя — обратиться в ближайший банк или другой пункт обслуживания WU и заполнить предоставленный сотрудником бланк.

Ее преимущества:

Скорость — средства доступны для обналичивания получателем в течение 15 минут.

— средства доступны для обналичивания получателем в течение 15 минут. Простота процедуры — нет необходимости открывать счет или карту, предоставлять дополнительные документы (помимо тех, которые могут требоваться в соответствии с законодательством государства).

— нет необходимости открывать счет или карту, предоставлять дополнительные документы (помимо тех, которые могут требоваться в соответствии с законодательством государства). Территориальная независимость — получить наличные можно в любой точке обслуживания, при отправлении денег точный адрес не указывается.

Существенный недостаток Вестерн Юнион — стоимость услуг сервиса. Процент вознаграждения здесь зависит от суммы платежа и страны банка-корреспондента. Также у WU собственный и не всегда выгодный курс валют.

Перевод денег без комиссии невозможен, но если для вас важен ее размер, эксперты Profee рекомендуют обратить внимание на другие варианты.

SWIFT

Банковские учреждения по всему миру практикуют перечисление средств при помощи системы SWIFT. Этот сервис предполагает наличие у пользователей банковских счетов в нужной валюте.

Достоинства SWIFT:

Отсутствие лимитов по сумме операций.

Выгодные тарифы, особенно при перечислении крупных сумм.

Есть у этой системы и свои недостатки:

Транзакция занимает много времени — от 3 до 5 рабочих дней.

Адресная привязка — для получения средств нужно обратиться в конкретное отделение банка, реквизиты которого были указаны отправителем.

Дополнительные комиссии — система устроена таким образом, что валюта перечисляется через несколько банков, которые могут взимать плату за посредничество.

Profee

Онлайн-сервисы для пересылки валюты — довольно новые участники мирового финансового рынка, но уже успели хорошо зарекомендовать себя. Один из них — ресурс profee.com. Он обеспечивает самый дешевый перевод денег в Украину — максимальная комиссия составляет 1€. Еще среди его преимуществ простая регистрация, высокий уровень безопасности и скорость осуществления транзакции — средства доступны уже через 1-3 минуты.

Хотите отправить деньги быстро, безопасно и экономно? Выбирайте Profee!