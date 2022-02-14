Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель показала своего возлюбленного.
Им оказался бывший программный директор партии «Голос» 36-летний экономист Павел Кухта.
В соцсети Мендель опубликовала подборку фотографий с бойфрендом.
Кухта – экс-первый заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Родился 3 декабря 1985 года в Киеве. Окончил Национальный технический университет Киевский политехнический институт. В биографии указывалось, что Кухта женат, есть дочь Ярослава.
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