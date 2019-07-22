В Славутиче Киевской области в результате удара ножом в шею скончался мужчина. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николай Жукович.

«Убийство случилось 21 июля. В 5:00 поступило сообщение, что возле одного из кафе находится тело мужчины. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая по горячим следам установила и воспроизвела события того утра», - сказал Жукович.

Как сообщается, молодой человек, который приехал из Киева в Славутич для того, чтобы проголосовать, отдыхал в одном из кафе. К нему приставали местные. Между ними возник конфликт, затем драка, в результате чего один из нападавших (а их было трое) вонзил нож в шею пострадавшему 34-летнему мужчине.

СМИ сообщали, что убитый был журналистом, но Жукович опроверг отношение мужчины к медиа.

Отмечается, что уже за сутки задержали основного подозреваемого, который нанес смертельный удар. Полиция установила его местонахождение, после чего мужчина сам пришел и сдался полиции.

Открыто уголовное дело по ст. 115 УКУ («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подозреваемые неоднократно устраивали драки, ссоры и конфликтные ситуации в Славутиче.

Пресс-служба полиции Киевской области отмечает, что во время проведения неотложного обыска автомобиля одного из задержанных были обнаружены и изъяты нож и кастет как вещественные доказательства в совершении преступления. Их направят на экспертизу.

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.