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Монастыри Афона разделились на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

Фото: pravoslavye.org.ua

Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

По словам замглавы ОВЦС РПЦ «антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой Горе тоже происходит фактическое разделение. Одни монастыри из послушания Константинопольскому патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из ПЦУ».

«Конечно, печально, что в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения», - отметил отец Николай.
ForUm

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