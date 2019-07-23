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Укроборонпром объявил тендер на электронной платформе ProZorro на проведение аудита концерна с привлечением международных экспертов на сумму 32,5 млн грн.

Об этом говорится на странице электронного аукциона РroZorro.

«Услуги независимого аудита Государственного концерна «Укроборонпром» и его предприятий с привлечением международных экспертов. Открытые торги с публикацией на английском языке. Ожидаемая стоимость тендера 32,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений - 21 августа 2019 года.

Начало аукциона запланировано на 26 сентября 2019 года 15 час. 45 мин.

Размер минимального понижения цены - 325 тыс. грн, или 1%.

Конечный срок выполнения победителем тендера аудита Укроборонпрома - 10 апреля 2021 года.

Условия расчета за услугу отчетности за 2018 -2019 годы предусматривают внесение аванса в размере 40% до 15 мая 2020 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг. А также выплату 60% суммы в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг не ранее даты регистрации исполнителем налоговой соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров Украины 19 июня выделил 32,5 млн грн на международный аудит Укроборонпрома.

 
ForUm

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