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Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко.

Соответствующее распоряжении №556-р от 17 июля обнародовано на Правительственном портале.

«Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича», - говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Спор возник из-за обращения Президента 9 июля к Власову с просьбой принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

13 июля Власов написал заявление об увольнении

17 июля Кабинет Министров уволил Власова
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