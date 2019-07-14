также в разделеПолитика
Порошенко опроверг информацию о том, что в бюджете заложено 300 млн грн на военный парад 25
Зеленский поручил организовать бесплатный въезд в Одесский порт для бизнеса 36
МИД Украины призвал РФ освободить Сенцова 26
Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА 49
Российского ведущего Малахова внесли в базу Миротворца 52
Помилованный Зеленским политзаключенный Литвинов вышел на свободу 96
В Германии раскрыли детали встречи советников по Нормандскому формату 82
Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС 62
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Вдохновителями обстрела телеканала «112 Украина» являются Зеленский и Луценко 126
Зеленский сегодня посетит Одесскую и Херсонскую области 14
Эксперт: Мураев – марионетка власти для запутывания оппозиционных избирателей 62
Зеленский отреагировал на приговор Маркиву 97
Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки 64
У Порошенко отрицают вызов его на допрос в ГБР 37
Зеленский помиловал переданного из РФ «карателя» Литвинова 78
Климкин о «люстрации Зеленского»: Останутся два человека 137
Супрун: Врачи не будут исполнять закон о принудительной кастрации 129
Путин после разговора с Зеленским созвал Совбез 96
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Об этом Власов сообщил в Facebook.

Он пообещал направить это заявление об увольнении в Кабинет министров в понедельник, 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Спор возник из-за обращения Президента 9 июля к Власову с просьбой принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
33
Теги