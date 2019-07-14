Об этом Власов сообщил в Facebook.
Он пообещал направить это заявление об увольнении в Кабинет министров в понедельник, 15 июля.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова.
Спор возник из-за обращения Президента 9 июля к Власову с просьбой принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.
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