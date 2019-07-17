Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июля, сообщает 112 Украина.

«Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление об увольнении. С понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня примем решение», - сказал Гройсман.

Отметим, что Власов также был главой ликвидационной комиссии ГФС. Теперь эти обязанности правительство возложило на руководителя одного из департаментов ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Спор возник из-за обращения Президента 9 июля к Власову с просьбой принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

13 июля Власов написал заявление об увольнении.