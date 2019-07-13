Президент Украины Владимир Зеленский требует увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Спор возник из-за обращения Президента 9 июля к Власову с просьбой принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

«Мы с вами договорились, что вы уволите людей, таможенников, если они сами не пойдут на то, чтобы написать заявления на увольнение... А потом я попросил предоставить мне реальные документы, они не совпадают с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск. Можно небольшой доклад по этому вопросу», - сказал Президент.

В ответ Власов отметил, что «за тот короткий срок цель достигнута, они освобождены от выполнения обязанностей».

«Два чиновника... ушли в отпуск, так как по состоянию здоровья близких родственников. Они написали заявление на увольнение», - добавил он.

Президента этот ответ не удовлетворил.

«Вы считаете, что я идиот? Что я, вы нас всех считаете идиотами? Я хочу, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали. Скажите, пожалуйста мне дату, чтобы я знал это не из Facebook, а в реальных документов», - отметил Зеленский.

«Я сегодня напишу заявление», - сказал Власов.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет рабочие поездки в Одесской и Херсонской областей.