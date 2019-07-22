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В Европейском парламенте призывают новую Верховную Раду и президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия в борьбе с коррупцией. Об этом на пресс-конференции сказал глава делегации Европейского парламента Дэвид Макаллистер, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией было одним из главных во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

«Не вызывает сомнений, что результаты последних пяти лет не соответствуют ожиданиям граждан, а также международного сообщества. Вместе с тем осуществляемые меры превосходят все, что было сделано в этой сфере со времени провозглашения независимости», - сказал Макаллистер.

«Новоизбранные депутаты Верховной Рады вместе с президентом Украины должны опираться на достижения последних пяти лет и активизировать усилия, чтобы наконец-то реализовать ожидания граждан», - заявил Макаллистер.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 82% протоколов, партия «Слуга народа» набирает 42,90% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,95%, «Европейская солидарность» - 8,31%, «Батькивщина» - 8,11%,  «Голос» – 6,05%.
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