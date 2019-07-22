Центральная избирательная комиссия обработала 82,17% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Так, партия «Слуга народа» набирает 42,90% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,95%, «Европейская солидарность» - 8,31%, «Батькивщина» - 8,11%, «Голос» – 6,05%.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
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