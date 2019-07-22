Действия Константинопольского Патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников Патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

Фото: УНИАН

Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что антиканонические действия Константинопольского Патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой горе тоже происходит фактическое разделение», – сказал он.

Протоиерей пояснил, что «одни монастыри из послушания Константинопольскому Патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный Патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является Патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из ПЦУ».

Представитель РПЦ назвал печальным, что «в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения».