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Русская Православная Церковь прошла период вставания на ноги после десятилетий гонений, и теперь она проходит этап взросления.

Фото: Фома

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда, сообщает сайт журнала «Фома».

«Первые десять лет после 1988 года мы только вставали на ноги. И наше церковное сознание и церковная жизнь многими хлынувшими в храмы неофитами созидались тогда по репринтным изданиям с дореволюционной орфографией. И мы, читая те книги, намечтали себе образы веры и Церкви», – сказал он.

По его словам, верующие долго прожили на таких вот «вымечтанных образах», но сейчас меняется и Церковь, и каждый человек в ней.

«Если сравнивать это все со становлением человека, то мы сейчас похожи на христианина, с которого слетели и неофитский пыл, и неофитские подпорки. И он понимает, чтобы быть христианином, недостаточно цитировать батюшку Серафима или Феофана Затворника. Уже не спрячешься ни за чьи красивые слова. И за наследие новомучеников. И стать христианином не получится без того, чтобы думать своим умом. И менять себя – на самом деле», – отметил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела добавил, что именно сейчас в жизни Церкви «сталкиваются представления, возникшие в результате неофитских порывов, и вот эти новые, с осознанием необходимости работы собственного ума и души».

«Мы переживаем очень важное время. Проходим этап взросления. У нас сейчас начинается время споров как естественной части богословского осмысления реальности», – также отметил представитель Русской Церкви.
ForUm

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