Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем парламентских выборов.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации», - сказал Кошель.

Он отметил, что по оценке наблюдателей КИУ больше всего незаконной агитации было распространено от имени политических партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Оппозиционный блок». Также имеются незаконные материалы еще от пяти политсил (Аграрная партия Украины, ВО «Свобода», «Голос», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина»), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

По его словам, в течение 20-21 июля в регионах Украины было размещено значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты. Но, как отметил Кошель, эти материалы преимущественно не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных политических партий, однако были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.

Как отметили в КИУ, отдельной проблемой стало распространение рекламы кандидатов и политических партий в интернете в течение 20-21 июля.

В день голосования наблюдатели КИУ также сообщали о массовой смс-рассылке сообщений для избирателей с призывом проголосовать за или против определенных кандидатов.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.