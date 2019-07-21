На внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, сообщает «Украинская правда».

Лидером электоральных симпатий стала президентская партия «Слуга народа» - 44,2% поддержки избирателей.

Следующие результаты: «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.

По словам социологов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Ближе всего к 5-процентному проходному барьеру среди аутсайдеров находится партия «Сила и честь» - 4,3% голосов.

Национальный экзит-пол проводили «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова. Методом «тайного голосования» был опрошен 10551 респондент на 300 избирательных участках.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.