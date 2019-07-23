Европейский Союз считает, что после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине. Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич, сообщает УНИАН.

«После президентских выборов украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы соответствовать этим ожиданиям граждан Украины», - заявила представитель Евросоюза.

По ее словам, Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Радой и будущим правительством, при этом приоритетом должно быть «продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашей Соглашения об ассоциации».

В заявлении представительницы ЕС выделен ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечения макроэкономической стабильности.

При этом, несмотря на многочисленные заявления лидеров «Слуги народа» и представителей офиса президента Зеленского о том, что они рассматривают возможность объявления досрочных местных выборов, в заявлении от имени ЕС отдельно подчеркивается, что Евросоюз ожидает проведения местных выборов только в следующем году.

К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов. «Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций (наблюдательной миссии) БДИПЧ ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.