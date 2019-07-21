Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что до объявления окончательных результатов парламентских выборов не будет комментировать, готова ли партия войти в состав коалиции со «Слугой народа». Об этом он сказал на брифинге в штабе «Голоса», отвечая на вопрос журналистов, готов ли «Голос» войти в коалицию со «Слугой народа», несмотря на то, что «Слуга народа», по данным экзит полей, не сможет самостоятельно сформировать большинство в парламенте, сообщает УНИАН.

«С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить», - сказал Вакарчук.

Также он заявил, что члены партии «Голос» готовы занять какие-либо должности в органах власти. В свою очередь заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин отметил, что ни при каких обстоятельствах «Голос» не войдет в состав коалиции с пророссийскими партиями.

«Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, представляющими не украинский интерес, а интерес страны-оккупанта, как бы они не назывались и за которую бы жизнь они не выступали», - сказал он.

Также Юрчишин добавил, что «Голос» может войти в коалицию «со старыми политиками», если они обновятся. «Следующее - это коалиция со старыми политиками. Для того, чтобы старые политики смогли войти в новую коалицию, они должны обновиться не формально, прикрывшись несколькими новыми лицами, а фактически своей программой, показав, что они готовы не объявлять поход к европейским стандартам, а воплощать все, чтобы и в Украине были европейские стандарты жизни», - сказал он.

В то же время Юрчишин отметил, что «Голос» готов войти в коалицию с новыми политическими силами, «если за ними не стоят олигархи, не стоит коррумпированный интерес».

Кроме того, Юрчишин не исключил, что «Голос» может войти в коалицию с партиями «Батькивщина» и «Европейская солидарность», если они будут иметь те же приоритеты в своей деятельности, и «Голос», - справедливость, реформирование работы парламента, деолигархизация. «Порошенко и Тимошенко, если смогут искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры», - сказал Юрчишин.



Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком.