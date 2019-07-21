По состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», сообщает УНИАН.

Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию «Сила и честь» проголосовали 4,4%, за партию «Оппозиционный блок» - 3,3%, за «Партию Шария» - 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,8%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,2%, за партию ВО «Свобода» - 2,1%.

Других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-пола, поддержали менее 2% избирателей.

Опрос на выходе с избирательных участков в день голосования проводили Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.



Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 воскресенья, 21 июля, составила 36,77%.