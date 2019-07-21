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На одном из избирательных участков в Кировоградской области пытались использовать вместо сейфа кастрюлю. Об этом сообщила пользователь Facebook Валентина Стеценко, прикрепив к сообщению соответствующие фото.

Сообщение датировано еще 18 июля. По мнению Стеценко, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

«Сельский голова Великоандрусивской ОТГ от партии Батькивщина Иващенко Н.И. умышленно противоправно, используя свое служебное положение, препятствует проведению выборов народных депутатов Украины на избирательном участке», - написала она.

По ее словам, проблему разрешила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.
ForUm

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