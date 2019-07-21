В Донецкой области в день внеочередных выборов в Верховную Раду сообщили о заминировании 14 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

«В Торецке около 10:40 на линию 102 поступило сообщение о том, что якобы заминированы 14 избирательных участков. Сейчас на местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Проверка продолжается», - указали в полиции.

Правовая квалификация минирования - ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Всего по состоянию на 11:00 в Донецкой области два нарушения избирательного законодательства зарегистрировано в прифронтовом Зайцевом, другие - расследуют следователи Селидово, Бахмута и Торецка, в котором якобы заминировали 14 избирательных участков.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.