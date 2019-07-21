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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Соединенные Штаты Америки ожидают свободные и честные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования.

«Украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», - сказал он.

Напомним, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.
ForUm

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