Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Соединенные Штаты Америки ожидают свободные и честные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования.

«Украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», - сказал он.

Тимчасовий повірений у справах Тейлор: «Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР – бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 июля 2019 г.

Напомним, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.