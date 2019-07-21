Члены участковой избирательной комиссии № 181 в избирательном округе № 65 в Новоград-Волынском Житомирской области испортили 717 бюллетеней для голосования на досрочных парламентских выборах.
Об этом сообщает гражданская сеть Опора.
Отмечается, что члены УИК поставили штамп «выбыл» напротив фамилии не того кандидата.
Председатель комиссии утверждает, что причиной был человеческий фактор.
21 июля в Украине стартовало голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.
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