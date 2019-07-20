В посольстве Украины в Индии вследствие использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов, сообщает Lb.ua.

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Напомним, сегодня в Украине «день тишины». В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду.