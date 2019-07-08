Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор 5 бывшим участникам АТО, осужденным за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

«Нами подана апелляционная жалоба на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области по делу о нападении на Катерину Гандзюк.

Основная причина обжалования – в тексте приговора как установленные факты указаны обстоятельства, переписанные из подозрения Мангеру. Да, в приговоре Мангер заменен на «Особа-1», а Левин - на «Особа-2», но все обстоятельства описаны так, что подходят только к Мангеру и Левину. Например, указано, что Особа-2 - помощник Ставицкого, а Особа - 1 политик и руководитель областного уровня», - написал он в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что суд не имеет права ничего устанавливать по поводу лиц, не участвовавших в процессе.

По его словам, сторона защиты пыталась войти в процесс, чтобы оспаривать подобные утверждения стороны обвинения, но суд отказал.

«Чем это плохо для общества? А тем, что из-за этого приговора настоящий виновный больше не может быть наказан. Ведь теперь если настоящего заказчика найдут - он сможет ссылаться на приговор и говорить «смотрите, суд уже установил, что один заказчик - это руководитель областного уровня, а второй заказчик - помощник Ставицкого. Я не подхожу». С другой стороны СБУ сейчас начнет размахивать этим приговором как флагом и кричать, что вот, у нас есть железные доказательства против Мангера и Левина», - заявил Ильченко.

Напомним, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.