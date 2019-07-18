Национальная полиция засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.