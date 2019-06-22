Погибший народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук находился на передовой информационной войны, которая пять последних лет идет на Донбассе.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в комментарии журналистам после прощания с Тымчуком, которое в субботу проходит в Доме офицеров в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Когда началась война на Донбассе, это был период, когда мы не имели полной информации о действиях агрессора, и Дмитрий, собственно, и был ее носителем. Когда я пригласил его первый раз на встречу, у него было больше информации о передвижении российских подразделений, чем нам передавали якобы наши официальные службы или служба безопасности в Крыму, или наши разведывательные органы. Он смог в тот период, когда все были растеряны, мобилизовать свои знания и опыт, и на информационном фронте быть неким передовым отрядом. От его постов (в Фейсбук - ред.), от его информаций мы получали уверенность и все эти годы Дмитрий был на передовой информационного фронта, - высокопрофессиональный и высокопатриотический. Я все время подчеркиваю, что кроме того Дмитрий был и невероятно хорошим другом, очень надежным, очень близким и очень добрым, как это ни странно», - сказал Парубий.

При этом он напомнил, что в день гибели Тымчука, когда поступила соответствующая информация в зал заседаний Верховной Рады, то «у всех депутатов, независимо от фракций, было такое отчаяние, когда зашли в кабинет и спросили у меня, правда ли это, и каждый из них сказал, что если это подтвердится, нам нельзя продолжать заседание Верховной Рады, женщины плакали».

«Гибель Дмитрия стала для всех большой болью и большим вызовом. Я уверен Украина понесла огромную потерю, ведь информационный фронт в гибридной войне остается одним из ключевых фронтов. И сегодня Украине нужны его (Тымчука - ред.) знания и опыт. Но это война и на войне гибнут люди, уходят лучшие. Нам его будет очень не хватать, но мы будем знать, что должны продолжать дело, которое он начал в 2014 году», - добавил Парубий.

В то же время на вопрос корреспондента Укринформа Председатель ВР подтвердил, что погибшего нардепа похоронят в Бердичеве.

К слову, сегодня в Киеве в Доме офицеров прощаются с народным депутатом от «Народного фронта», координатором группы «Информационное сопротивление» Дмитрием Тымчуком.

Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение .

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.