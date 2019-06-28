также в разделеОбщество
СБУ: Освобожденный из плена Великий был объявлен в розыск за дезертирство 6
Четверо освобожденных из плена боевиков украинцев прибыли в Киев 24
Четверо освобожденных из плена боевиков украинцев прибыли в Минск 36
Троим ликвидаторам аварии на ЧАЭС присвоили звания Герой Украины 20
В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг 157
Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату, который погиб, спасая офицера 28
Президент дал гражданство 14 иностранцам, воевавшим за Украину 56
В Украине объявлено штормовое предупреждение 36
Экс-мэр Конотопа обвинил в организации покушения нардепа 66
Сегодня Украина отмечает День Конституции 30
27 июня. Картина дня 47
Депутат организовал поставки промоборудования боевикам 45
Украина планирует присоединяться ко всем операциям НАТО 26
Украинского политзаключенного перевели из РФ в украинскую тюрьму 61
МВД: Полиция и Нацгвардия останутся в Станице Луганской 34
Балух снова объявил голодовку 24
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает 39
На Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего сына 37

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).

Соответствующий указ № 470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины обнародован на сайте главы государства. 

В документе отмечается, что Тымчук награжден за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения.

Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение. 

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
21
Теги