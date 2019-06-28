Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).
Соответствующий указ № 470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины обнародован на сайте главы государства.
В документе отмечается, что Тымчук награжден за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения.
Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.
Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.
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