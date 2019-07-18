также в разделеЭкономика
На украинских АЗС подешевел автогаз 38
В НБУ озвучили прогноз по сотрудничеству с МВФ 74
Кабмин ввел спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ 45
НБУ повысил прогноз роста ВВП 18
НБУ снизил учетную ставку до 17% 29
Кабмин упростил назначение, перерасчет и выплату пенсий 59
Газпром резко увеличил транзита через Украину 37
Президент предложил Раде отложить штрафы для «евробляхеров» 101
Фонд гарантирования вкладов получил нового руководителя 27
Минфин одолжил на внутреннем рынке более 33 миллиардов 19
Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу 33
С августа для небытовых потребителей снизится цена электроэнергии 26
Нефедов: Из-за Минюста продажи имущества банкротов не будет 26
В реестр должников попали более 1 миллиона компаний и физлиц 52
Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на товары из РФ 90
Укрэнерго оштрафовали на 1,7 миллиона гривен 34
Нафтогаз уплатил в госбюджет почти 60 миллиардов 22
Нафтогаз в июле снизил цену газа для населения 60

Облигации внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов сбалансированы по срокам, поэтому рисков дестабилизации валютного рынка в период выхода иностранцев из этих бумаг в будущем не предвидится. Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

«Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий год – около трети. Почти половина – бумаги со сроком погашения в 2021 году и позднее. То есть структура погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной», - пояснил Сологуб.

Приводя в пример опыт стран, где массовый выход нерезидентов из долговых бумаг спровоцировал потрясения на валютном рынке, Сологуб отметил, что в Аргентине это было вызвано краткосрочностью долга, а в Турции – значительным политическим давлением на центральный банк страны.

«Учитывая стабильную макроэкономическую ситуацию, достаточно равномерную структуру этого долга по срокам погашения, это в настоящий момент не создает дополнительных рисков для фискальной ситуации, макроэкономической ситуации. Но я очертил факторы, которые этому способствуют», - добавил замглавы НБУ.
Напомним. 16 июля Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет страны 33,3 миллиарда гривен от размещения облигации внутреннего государственного займа. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
15
Теги