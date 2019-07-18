Облигации внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов сбалансированы по срокам, поэтому рисков дестабилизации валютного рынка в период выхода иностранцев из этих бумаг в будущем не предвидится. Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

«Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий год – около трети. Почти половина – бумаги со сроком погашения в 2021 году и позднее. То есть структура погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной», - пояснил Сологуб.

Приводя в пример опыт стран, где массовый выход нерезидентов из долговых бумаг спровоцировал потрясения на валютном рынке, Сологуб отметил, что в Аргентине это было вызвано краткосрочностью долга, а в Турции – значительным политическим давлением на центральный банк страны.

«Учитывая стабильную макроэкономическую ситуацию, достаточно равномерную структуру этого долга по срокам погашения, это в настоящий момент не создает дополнительных рисков для фискальной ситуации, макроэкономической ситуации. Но я очертил факторы, которые этому способствуют», - добавил замглавы НБУ.

Напомним. 16 июля Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет страны 33,3 миллиарда гривен от размещения облигации внутреннего государственного займа.