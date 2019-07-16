Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет страны 33,3 миллиарда гривен от размещения облигации внутреннего государственного займа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Крупнейшее размещение года! 33,3 миллиарда гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 миллиарда в гривнях и 1 миллиард в долларах США, и при этом стоимость ставки доходности снижена по всем инструментам, особенно по трехмесячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 бп), по двухлетним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 бп)», - написала она.

Напомним, 2 июля Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 8,04 миллиарда гривен.