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Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск народного депутата Александра Онищенко к Центральной избирательной комиссии и разрешил ему баллотироваться в народные депутаты. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

«17 июля иск Александра Онищенко был удовлетворен. Было признано противоправным и отменено постановление Центральной избирательной комиссии от 24 июня 2019 года», - отметила сотрудница суда.

Она добавила, что решение суда обязывает ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты.

Онищенко намерен участвовать в досрочных парламентских выборах по 93 округу в Киевской области.

Напомним, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты.

22 июня Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.

26 июня Верховный суд признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко, которого подозревают в масштабных хищениях, из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине
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