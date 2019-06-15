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Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОВО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины», - указали в ЦИК.

Напомним, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая ранее сообщила, что беглый народный депутат Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
ForUm

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