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Верховный суд признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко, которого подозревают в масштабных хищениях, из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине, сообщает «Украинская правда».

В ВСУ разъясняют, что, согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

После отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом беглого нардепа Онищенко пытался через суд доказать, что имеет право баллотироваться, утверждая, что находился за пределами Украины, поскольку «участвовал в соревнованиях».

«Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО «Всеукраинская федерация конного спорта Украины» нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие», - объясняют в суде.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении требований при решении вопроса о регистрации его кандидатом не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Напомним, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты.

22 июня Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.
ForUm

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