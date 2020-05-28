Решение немецкого суда об отказе в экстрадиции не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению беглого экс-нардепа Александра Онищенко в организации «газовых схем», сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Согласно решению Высшего земельного суда Ольденбурга (Германия) от 27 мая 2020 (1 Ausl 29/18) отказано в экстрадиции бывшего нардепа, обвиняемого Специализированной антикоррупционной прокуратурой в организации «газовых схем», о чем сообщается на веб-ресурсе этого суда. Причиной отказа стал вопрос судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине», – говорится в сообщении.
В САП отметили, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.
«Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)», – подчеркнули в ведомстве.
По данным САП, в настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.
Также отмечается, что как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях.
Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.
В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.
5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.
В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.
В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.
30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.
Онищенко запросил в ФРГ политического убежища.
27 мая в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.
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