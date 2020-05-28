Решение немецкого суда об отказе в экстрадиции не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению беглого экс-нардепа Александра Онищенко в организации «газовых схем», сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Согласно решению Высшего земельного суда Ольденбурга (Германия) от 27 мая 2020 (1 Ausl 29/18) отказано в экстрадиции бывшего нардепа, обвиняемого Специализированной антикоррупционной прокуратурой в организации «газовых схем», о чем сообщается на веб-ресурсе этого суда. Причиной отказа стал вопрос судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине», – говорится в сообщении.

В САП отметили, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

«Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)», – подчеркнули в ведомстве.

По данным САП, в настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

Также отмечается, что как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях.

Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.

Онищенко запросил в ФРГ политического убежища.

27 мая в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.