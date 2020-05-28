В Германии отказались предоставить политическое убежище беглому экс-нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации «газовых схем». Об этом пишет DW.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония, сообщил его адвокат Доминик Клаук.

Впрочем, освобождение из изолятора не означает, что Онищенко останется в Германии. Как сообщили DW в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Это не первый отказ Германии одному из самых известных беглецов из Украины. Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой украинец мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат и газовый бизнесмен трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

По информации адвоката просителя убежища, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

Если все же Германия откажет Онищенко в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран. В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Александр Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украины.

Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.

Онищенко запросил в ФРГ политического убежища.

27 мая в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.