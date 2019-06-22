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Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает «Слидство.Инфо».

Сообщается, что Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которое отказалось регистрировать его кандидатом по причине того, что он в течение последних 5 лет не проживал в Украине.

В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника».

«В подтверждение Онищенко предоставил письмо от Общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд принял его доводы и удовлетворил ходатайство», - сообщает издание.

В решении суда коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время.

Напомним, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты.
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